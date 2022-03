Sono arrivate oggi a Como a Villa Olmo le prime opere che comporranno la mostra Astratte. Donne e astrazione in Italia 1930-2000 organizzata dal Comune di Como e curata da Elena Di Raddo.





Un viaggio dalle pioniere degli anni Trenta alle emergenti degli anni Novanta del 900. 39 artiste raccontano l’altra metà dell’avanguardia che si è confrontata con il tema dell’astrazione.

L’inaugurazione è in programma venerdì 18 marzo alle 17. L’apertura al pubblico dal giorno successivo, il 19 marzo.



Sarà possibile visitare la mostra da martedì a domenica dalle 10 alle 18. 7 euro il costo del biglietto intero, 5 euro il ridotto. Si accede con il green pass rafforzato. L’esposizione, che sarà aperta fino al 29 maggio, avrà anche un’appendice in Pinacoteca civica.

per ogni informazione è possibile consultare il sito dedicato all’evento culturale www.astrattecomo.it.

Il sindaco e l’assessore: “Mostra di grande profilo”

«Villa Olmo ospita una nuova mostra di grande profilo, che sarà molto particolare, tutta al femminile: queste donne, queste astrattiste che ci parleranno attraverso le loro opere, rappresentano un esempio di gruppo artistico che ha apportato un importante contributo al panorama del moderno e del contemporaneo. Con “Astratte” saranno valorizzate le artiste comasche, come Carla Prina e Carla Badiali, allargando lo scenario a tutta l’Italia. Esprimo la mia sincera riconoscenza al Presidente della Commissione Cultura, Francesco Brenna, a cui si deve riconoscere la primogenitura della prestigiosa rassegna, oltre a un importante contributo di definizione dei contenuti» dichiara il sindaco di Como Mario Landriscina.

«E’ un onore chiudere la mia esperienza di assessore alla Cultura con una grande mostra organizzata dal Comune di Como che ha per oggetto l’astrattismo e le donne. Non posso non ricordare, accanto a queste grandi artiste e grandi donne, l’ufficio che mi supporta che è in gran parte costituito da donne, e ringrazio gli uffici e la cittadinanza per come sono stata sostenuta in questo breve scorcio di mandato» ha aggiunto l’assessore alla Cultura Livia Cioffi.

