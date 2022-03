Le moto erano la sua passione fin da quando era un bambino e studiava per diventare un meccanico. E’ partito per sempre a soli 16 anni, andando via in sella a una due ruote da cross, facendo quello che più amava. La sua corsa è finita contro un blocco di cemento e l’impatto non gli ha lasciato scampo.

E’ morto questa mattina all’ospedale Niguarda di Milano Loenardo Gessaga, il 16enne di Cermenate ricoverato sabato sera in condizioni gravissime dopo un incidente con una moto da cross avvenuto a Lazzate, in provincia di Monza Brianza. I carabinieri di Seveso sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. In un estremo gesto d’amore i familiari hanno dato l’assenso alla donazione degli organi del ragazzo, che salverà altre vite.

L’incidente

Il 16enne, grande appassionato di moto da cross, in base alle prime ricostruzioni, sabato sera era in un’area vicino a un cantiere in disuso a Lazzate. Era in sella a una moto da cross, una Honda CRF 250.

Per cause ancora da chiarire, il ragazzo è andato a sbattere contro un new jersey di cemento. Nell’incidente ha riportato un gravissimo trauma cranico. Nonostante indossasse il casco e le protezioni, le sue condizioni sono apparse subito critiche. Soccorso e trasportato all’ospedale Niguarda, è purtroppo morto per le conseguenze dell’incidente.

I rilievi

A Lazzate, per i rilievi sabato sera erano intervenuti i carabinieri di Seregno, che stanno facendo gli accertamenti. Il 16enne era in sella a una moto senza targa perché non immatricolata e destinata all’utilizzo sportivo. Il giovanissimo, un pilota esperto, avrebbe perso il controllo della due ruote e avrebbe poi cercato di evitare l’impatto con l’ostacolo in cemento, purtroppo senza riuscirci. All’incidente avrebbero assistito alcuni amici del ragazzo, che avrebbero poi subito chiamato i soccorsi.

Il ricordo

Leonardo viveva a Cermenate e frequentava una scuola di meccanica. Aveva una sorella maggiore. “E’ una notizia che ha sconvolto l’intera comunità – dice il sindaco, Luciano Pizzutto – Ci stringiamo alla famiglia, è straziante perdere un ragazzo di 16 anni, non ci sono parole”. La data dell’ultimo addio non è ancora stata comunicata.