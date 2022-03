Il tasso di positività resta sopra quota 10% in Lombardia e risalgono i ricoverati nei reparti ordinari. Numeri che confermano un trend da qualche giorno in risalita dei contagi.

Con un totale di 91.356 tamponi processati, i casi accertati in regione sono 9.540, con un tasso di positività che si attesta quindi al 10,4%. Nelle ultime 24 ore sono 14 i cittadini che hanno perso la vita per il virus.

Negli ospedali si registra nuovamente un segno più per i ricoveri nei reparti ordinari. Sono 829 i degenti con il virus, 43 in più rispetto a ieri. Stabili invece i dati delle terapie intensive, con un totale di 73 pazienti in condizioni gravi.

La provincia di Milano supera quota 3mila contagi e sono 1.483 i nuovi casi accertati nel capoluogo lombardo. Sopra quota mille anche Brescia, mentre nessuna provincia è sotto i cento nuovi contagi accertati. In provincia di Como risalgono i contagi, che nell’ultimo bollettino sono 656.