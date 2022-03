I cittadini ucraini in fuga dalla guerra potranno viaggiare gratuitamente sui treni di Trenord. Con un comunicato diffuso nelle scorse ore l’azienda ha spiegato le modalità.

L’assessore Terzi: “Segni di attenzione verso chi soffre”

“Ringraziamo Trenord per aver permesso ai cittadini ucraini, scappati dalla guerra, di viaggiare gratuitamente sui propri mezzi. L’ennesimo segno di attenzione e solidarietà verso persone che soffrono e che si trovano ad affrontare una situazione a dir poco inimmaginabile”. Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, commentando l’iniziativa di Trenord. Iniziativa che consente agli ucraini in fuga di viaggiare gratuitamente sui convogli regionali, in modo che possano raggiungere la propria destinazione in Lombardia o transitare verso altre regioni.

Accoglienza nelle stazioni ferroviarie

Secondo quanto contenuto in una circolare di Trenord a capitreno e personale d’assistenza in vigore dal 4 marzo 2022, il passaporto ucraino o altro documento di identità di queste persone sono riconosciuti quale concessione a viaggiare. Trenord inoltre mette a disposizione i propri operatori di assistenza per favorire l’accoglienza nelle stazioni ferroviarie, secondo le indicazioni impartite da prefetture e protezione civile.

