Borghi più belli d’Italia, Tremezzo in gara. La frazione del comune di Tremezzina partecipa al concorso “Il Borgo dei Borghi 2022”. La sfida finale è prevista nella serata di domenica 17 aprile, in una trasmissione Rai condotta da Camila Raznovich. Il paese comasco rappresenterà tutta la Lombardia. Nel 2021 il successo andò a Tropea, in Calabria.

Il pubblico potrà esprimere il la propria preferenza sul sito Rai: www.rai.it/borgodeiborghi fino a domenica 3 aprile alle ore 23.59. Si può votare una volta al giorno e per una sola preferenza. La giuria di esperti è composta da Rosanna Marziale (chef stellata e divulgatrice enogastronomica), Piergiorgio Odifreddi, (matematico, logico, saggista e accademico italiano) e Jacopo Veneziani (storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi).

Questa la scheda dedicata alla località comasca, in lizza tra i borghi più belli d’Italia, sul sito ufficiale della trasmissione. “Frazione del comune di Tremezzina (dieci in tutto), sulla riva Ovest del Lago di Como, a metà strada tra la Pianura Padana e il valico del Canton Grigioni. Il borgo ha dato il nome alla “Riviera della tremezzina” o “Riviera delle azalee”, definito anche “il borgo dei giardini”, considerato come luogo di eterna primavera tra vicoli, pietra, ville storiche (come Villa Carlotta che conserva tra le preziose opere, sculture di Antonio Canova e pitture di Francesco Hayez), piante tradizionali ed esotiche, giardini all’italiana tardo-rinascimentali suddivisi geometricamente”.