Milano-Sanremo: Ballerini ko, Van Aert sul Lario. Vigilia per la prima “classica-monumento” della stagione 2022. Appuntamento, domani, con partenza dal velodromo Vigorelli, con la Milano-Sanremo. Il via alle 9.50. Parata di stelle al via. L’elenco è lungo e comprende, fra gli altri Presenti molti dei big del ciclismo mondiale come Tadej Pogacar, Wout Van Aert, Peter Sagan, Mads Pedersen, Filippo Ganna, Primoz Roglic, Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff, Thomas Pidcock, Michael Matthews, Fabio Jakobsen, Greg Van Avermaet, Michal Kwiatkowski, Arnaud Démare, Elia Viviani, Alberto Bettiol e Philippe Gilbert. Al via ci sarà anche Mathieu Van der Poel, pronto al debutto stagionale. Non ci sarà il campione del mondo Julian Alaphilippe, fermato da una bronchite. Per lo stesso motivo non parteciperà il canturino Davide Ballerini, suo compagno di squadra. Lo ha annunciato lo stesso Davide con un post sui social.

Tra i grandi favoriti della Milano-Sanremo 2022 il belga Wout Van Aert, che ha rifinito la sua preparazione sulle strade del Lario, come da tracciato del percorso sul social degli sportivi “Strava”. Il belga è partito ed arrivato da Saronno. Il suo giro ha toccato Rovello Porro, Rovellasca, Lomazzo, Cadorago, Fini Mornasco, Olgiate Comasco, Binago, Appiano Gentile e Turate.

Milano-Sanremo prima “classica-monumento” della stagione 2022. Seguiranno Giro delle Fiandre (3 aprile), Parig-Roubaix (17 aprile, gara nel mirino di Davide Ballerini), Liego-Bastogne-Liegi (24 aprile) e Giro di Lombardia (8 ottobre). Quest’ultima corsa nel 2022 dovrebbe ritrovare il traguardo in piazza Cavour a Como con partenza, invece, da Bergamo. Lo scorso anno sul traguardo della città orobica vinse Tadej Pogacar, che pure è tra i favoriti della Milano-Sanremo.

Alla gara maschile il Club Ciclistico Canturino 1902 per festeggiare i suoi 120 anni di vita in questo 2022 ha deciso di affiancare un “Lombardia” femminile con partenza da Cantù e arrivo in piazza Cavour un paio di ore prima della prova maschile.