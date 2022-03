“Una delle giornate più belle”. Mister Giacomo Gattuso, allenatore del Como, non ha nascosto la sua soddisfazione per il successo ottenuto nella partita di Perugia. Uno 0-1 e tre punti che hanno portato ad ipotecare la salvezza da parte degli azzurri. Ora la pausa di campionato per gli impegni delle Nazionali, poi la ripartenza domenica 3 aprile con il derby contro il Monza allo stadio Sinigaglia.

“Avevamo una serie di assenze e sapevamo fin dalla vigilia che sarebbe stata una partita complicata e difficile”. Sono state le prime parole di Giacomo Gattuso in sala stampa. “Siamo stati molto bravi nel primo tempo a tenere botta contro un Perugia che ci ha schiacciato. Siamo stati bravi e fortunati in certi momenti a non prendere gol. Nella seconda parte sapevamo che il Perugia sarebbe calato, come capita a tante squadre in questo periodo, in cui c’è una alta densità di partite. Noi siamo stati bravi ad approfittarne”.

“Era una gara da giocare al top: siamo stati bravi, ci siamo mossi bene in campo” Ha spiegato ancora Gattuso. “Abbiamo sì sofferto, poi nel secondo tempo ci siamo difesi bene, con ordine, senza andare in affanno, con il Perugia con meno energie. Quello era il momento in cui dovevamo provare a scardinare gli avversari e abbiamo raggiunto il nostro traguardo”.

Il tecnico si è poi soffermato su qualche considerazione più generale rispetto alla serie B 2021-2022 degli azzurri. “Il girone d’andata è stato ottimo, quello di ritorno buono, considerando che il nostro fine è la conquista della salvezza. Il diverso rendimento nella seconda parte del torneo? Purtroppo tutti i nostri giocatori più rappresentativi e forti si sono infortunati e questo lo abbiamo pagato. Per questo motivo sono arrivati meno punti. Ma la considerazione più generale è che questo rimane un buonissimo campionato rispetto all’obiettivo che ci siamo posti”.

Un Como che in questa stagione contro il Perugia ha ottenuto 6 punti. Ora al termine del torneo mancano 7 match. “Adesso siamo quasi vicini alla conquista della salvezza. Sicuramente questi tre punti sono molto importanti e pesanti e per questo siamo davvero molto contenti ha concluso il tecnico dei lariani. “E’ forse una delle giornate più belle dall’inizio del campionato. E’ arrivata su un campo difficile contro una squadra molto forte e organizzata, che fa giocare male le formazioni avversarie. Io avrei anche firmato per un pareggio, è giunto un successo e ce lo godiamo tutto”.