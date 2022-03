Il Como espugna il “Curi”: successo a Perugia. Gli azzurri tornano al successo in quella che sembrava una partita “impossibile”. Con la rosa ai minimi termini tra infortuni e squalifiche, e contro una squadra in corsa per la zona playoff, i lariani hanno conquistato tre punti di grande importanza per la loro classifica, per mettere in cassaforte la salvezza. Allo stadio Renato Curi il Como si è imposto per 1-0. La rete decisiva è stata di Amato Ciciretti al 23′ del secondo tempo.

Una gara in cui i padroni di casa hanno creato un numero maggiore di azioni da gol, ma con il portiere lariano Davide Facchin che non si è fatto mai sorprendere. L’estremo difensore è stato assoluto protagonista con la sue parate. Rispetto ai padroni di casa il Como è stato molto più concreto. Bellissima, peraltro, la rete decisiva, con un colpo di classe di Ciciretti che poco dentro l’area ha ricevuto un assist di Alberto Cerri, si è preparato la conclusione con un elegante palleggio e poi ha insaccato con un tiro potente.

L’ultima vittoria degli uomini di mister Giacomo Gattuso era stata esattamente un mese fa, lo scorso 20 febbraio contro il Cosenza. Poi una serie di partite a raffica che non hanno regalato molte gioie: gli stop con Benevento (0-5) e Spal (0-2) e i pari con Brescia, Alessandria, Pordenone e Ternana. Lariani ora a +17 dal quartultimo posto e sempre più vicini all’obiettivo salvezza.

Il prossimo impegno

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, il Como torna in campo domenica 3 aprile alle 15.30 per l’attesissima sfida interna contro il Monza di SIlvio Berlusconi (con il patron che potrebbe tornare a farsi vedere al Sinigaglia). I brianzoli ieri hanno battuto per 1-0 il Crotone e per una notte sono stati in testa dalla classifica. Oggi sono stati però superati dal Pisa, che è sceso in campo in contemporanea ai lariani e ha superato per 1-0 il Cittadella.

La situazione

I risultati delle partite della 31esima giornata. Monza-Crotone 1-0, Parma-Lecce 0-0, Reggina-Cosenza 1-0, Ternana-Alessandria 3-0, Frosinone-Benevento 2-0, Perugia-Como 0-1, Pisa-Cittadella 1-0, Vicenza-Ascoli 2-0. In corso: Pordenone-Brescia e Spal-Cremonese