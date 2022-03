Centomiglia mondiale in calendario dal 14 al 16 ottobre. La Federazione italiana motonautica ha approvato il calendario Offshore per la stagione agonistica 2022. Il tradizionale appuntamento sul Lago di Como chiuderà l’anno a livello nazionale e internazionale per la categoria. Ma non solo: alla gara è stata data validità iridata per il Mondiale Endurance.

Il 2022 agonistico nel nostro Paese scatterà all’inizio di giugno, con il Raid Pavia-Venezia, tornato nel 2021 dopo qualche anno di stop. Le iscrizioni a questa corsa sono chiuse da tempo; tra i primi ad aderire il pluricampione del mondo di Formula 1, il marianese Guido Cappellini. Una delle manifestazioni di motonautica italiane più longeve assieme, proprio, alla Centomiglia del Lario. Altri eventi Offshore sono previsti a Rodi Garganico (16-19 giugno), Cariati (2-3 luglio), Cervia (3-4 settembre), Napoli (17-18 settembre) e Cagliari (29 settembre-2 ottobre).

La storia della Centomiglia del Lario

La Centomiglia del Lario, organizzata dallo Yacht Club Como, lo scorso anno ha celebrato la sua edizione numero 72. La prima edizione andò in scena nel 1949, il 4 settembre, sul percorso Como-Lecco-Colico-Isola Comacina-Como. La vittoria assoluta andò a Mario Marzorati con uno scafo Taroni, motorizzato Gray Marine 5000. L’albo d’oro vede presenti i più grandi nomi della storia della motonautica, a partire dal già citato Cappellini (primo nel 1999). Figurano poi, tra gli altri, Renato Molinari (1968, 1972, 1975) e il compianto Stefano Casiraghi (1986). Il record di successi appartiene a Tullio Abbate, scomparso il 9 aprile del 2020. Il pilota e costruttore di Mezzegra è salito sul gradino più alto del podio nel 1963, 1966, 1970, 1973, 1974, 1990. 1991, 1996, 1997, 2000 e 2001. In totale undici affermazioni. Due successi per il figlio, Tullio Junior, nel 2002 e 2016.

Grandi eventi in ottobre

Un mese di ottobre che sarà come sempre molto intenso sul fronte sportivo per la città di Como. Sabato 8 ottobre è in calendario il Giro di Lombardia di ciclismo, “classica-monumento” mondiale che dovrebbe avere il suo epilogo in piazza Cavour (sedi di partenza e arrivo devono comunque essere ancora ufficializzate da Rcs Sport). Alla prova maschile si aggiunge anche quella femminile, con il via da Cantù ed epilogo sempre sul lungolago, un paio d’ore prima della corsa degli uomini. Il 14, 15 e 16 appuntamento iridato con la Centomiglia mondiale e la settimana successiva, il 21 e 22 ottobre, motori ancora protagonisti con il Trofeo Aci Como-Etv, gara valida per il Campionato italiano rally asfalto.