Emergenza profughi ucraini a Como, ieri sera in consiglio comunale l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Elena Negretti ha fatto il punto sulla situazione in città.

“Il Comune sta operando con Prefettura e Questura per l’accoglienza dei profughi in arrivo sul nostro territorio”, ha detto Negretti. “I cittadini che arrivano dall’Ucraina devono registrarsi allo sportello dedicato che è stato aperto in Comune“. “Successivamente devono recarsi all’Asst di via Napoleona per sottoporsi a tampone ed ottenere il documento di assistenza sanitaria, anche se temporaneo”.

Emergenza profughi ucraini – i numeri dell’accoglienza a Como

“Le persone che fino a oggi si sono registrate nel territorio comunale sono 98“, ha spiegato l’assessore. “Sono presenti altre persone che non si sono presentate alla registrazione perché non sono certi di fermarsi sul territorio di Como e stanno aspettando dunque di procedere alla registrazione”.

“I bambini iscritti alle scuole primarie e al servizio mensa sono in tutto nove”, ha proseguito Negretti. “Altri bambini frequentano le lezioni con le scuole ucraine in didattica a distanza. In questo caso stiamo mettendo a disposizione strumenti informatici”.

Infine per quanto riguarda i profughi accolti in strutture messe a disposizione dalla Caritas sono 18, più altri 9 accolte in strutture convenzionate e in alberghi”, ha aggiunto. “Sono in arrivo dieci ragazzi che dovranno frequentare il Conservatorio”. Per i minori stranieri non accompagnati in questo momento la Questura “ha registrato quattro minori senza genitori e altri due sono stati presi in carico dai Servizi Sociali”.

I numeri sulla disponibilità dei comaschi ad accogliere i profughi. “Per quanto riguarda le famiglie che si sono rese disponibili per accogliere i minori a oggi sono 105, mentre le famiglie disposte ad accogliere in casa propria i profughi sono 66“. Sono state sette le persone che hanno messo a disposizione appartamenti nella città di Como. Le disponibilità varie, come traduttori, aiuto scolastico e trasporti sono circa 46, e le offerte di lavoro sono tre al momento.

