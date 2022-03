Lite per motivi passionali. Spacca con una spranga lo specchietto della macchina del rivale in amore e cerca di colpirlo. Denunciato dalla polizia un 54enne eritreo regolarmente residente in Svizzera. Gli agenti delle volanti sono intervenuti ieri pomeriggio nella zona tra via Milano e via Anzani per la segnalazione di un uomo che aveva danneggiato una vettura in sosta con una sbarra di ferro. I poliziotti hanno individuato il sospettato, che camminava con la spranga in mano.

Poco dopo si è avvicinato il proprietario della macchina danneggiata, un 43enne anche lui eritreo residente in Svizzera. L’uomo ha dichiarato che il connazionale aveva colpito la sua auto e ave cercato di aggredirlo per gelosia. Il 43enne avrebbe infatti avuto una relazione con la moglie del 54enne. Accertati i fatti, gli agenti hanno denunciato il 43enne per danneggiamento e per il possesso della spranga.