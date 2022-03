Sconto benzina di 25 centesimi più iva. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella notte il decreto che entra in vigore oggi e sarà valido per i prossimi 30 giorni. Ma stamattina chi si è recato a fare rifornimento ancora non ha beneficiato della riduzione. A spiegare il motivo è Daniela Maroni, presidente Figisc Confcommercio Como e vicepresidente nazionale. “Finchè le compagnie petrolifere non comunicano i nuovi prezzi i gestori non possono attuarli”. “E’ per questo motivo che in mattinata ancora nessuno si era adeguato” aggiunge. “Siamo stati presi alla sprovvista dalla pubblicazione notturna, i gestori da soli non possono cambiare i prezzi. Aspettiamo le compagnie petrolifere”. “Dovremo poi fare conteggi e pratiche burocratiche per chiedere un credito d’imposta – aggiunge Maroni – perchè non possiamo rimetterci noi”. Il riferimento è al carburante già acquistato a prezzo pieno e presente nelle cisterne, ora con lo sconto deciso dal Governo rischiamo di perderci noi”.