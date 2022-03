L’aggiornamento sulla campagna vaccinale in Lombardia evidenzia come a Como 15.000 abitanti non sono vaccinati.

In provincia di Como la percentuale delle persone con dose booster si attesta al 67,68%. Meglio in regione fa Lecco con il 68,51%, peggio Milano con il 63,41%.

I dati a Como, Cantù, Erba, Mariano e Olgiate

A Como, su una popolazione di 84.808 persone, 14.949 abitanti non hanno ricevuto alcuna dose. Il dato racchiude sia quanti sono contrari al vaccino sia coloro che per motivi di salute sono esenti.

A Cantù su 39.513 cittadini, 5.680 non hanno ricevuto il vaccino contro il coronavirus, a Mariano Comense su 24.828 abitanti in 3.271 non sono vaccinati.

Dei 15.954 abitanti di Erba, in 2.034 non si sono sottoposti alla vaccinazione, mentre a Olgiate Comasco 1.710 su 11.663.

15 persone ogni 100 non sono vaccinate

Nei cinque principali centri urbani della provincia di Como, dunque, si contano 27.644 persone che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino: sono il 15,65 % della popolazione.

In altre parole: nel Comasco, nei principali centri urbani, 15 persone ogni 100 non sono vaccinate.

