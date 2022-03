Vittoria sul filo di lana per Cantù contro l’Ucc Assigeco Piacenza. Al termine di una sfida equilibrata, nel recupero di ieri sera al PalaDesio contro gli emiliani i brianzoli si sono imposti per 72-67. Decisivo, negli ultimi secondi, un canestro da tre del canturino Francesco Stefanelli, che ha risolto il match a favore dei padroni di casa, stroncando di fatto le velleità degli ospiti, che in quel momento puntavano ad agganciare l’Acqua S.Bernardo.

Canturini che hanno saputo a far fronte ad una situazione non semplice, con una serie di giocatori alle prese con problemi fisici e che hanno recuperato poco prima di scendere in campo. I parziali dell’incontro sono stati 22-17, 19-17, 10-17 e 21-16. Nella compagine di coach Marco Sodini i migliori marcatori sono stati Stefan Nikolic (18 punti), Zack Bryant (15) e proprio Stefanelli (14). Dopo questa vittoria sul filo di lana, prossimo impegno per Cantù domenica a Piacenza contro l’altra squadra della città emiliana, la Bakery.

Emozione nell’intervallo del match, con la celebrazione dei 40 anni dalla conquista della Coppa dei Campioni 1982. A Colonia il 25 marzo del 1982 l’allora Squibb Cantù superò nella finalissima il Maccabi Tel Aviv con il punteggio di 86-80. Presenti una serie di giocatori dell’epoca e l’allenatore Valerio Bianchini, il “vate” del basket tricolore, che ben volentieri è tornato in Brianza per questa circostanza.

Valerio Bianchini ed alcuni protagonisti della finale di Coppa dei Campioni con il trofeo conquistato nel 1982

