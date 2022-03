“In condizioni di urgenza è giusto garantire la possibilità di portare gli animali fino all’ingresso della clinica in auto e andare a riprenderli. Siamo pronti a ragionare per trovare una forma per permettere questo, sempre in caso di necessità naturalmente”.

L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Como Pierangelo Gervasoni assicura una soluzione dopo l’allarme lanciato dai responsabili della clinica veterinaria tra piazza San Rocco e Largo Malgesini. Un pronto soccorso aperto 24 ore su 24, che si affaccia su quel tratto di strada diventato pedonale. Nei giorni scorsi sono scattata le prime multe a clienti che erano arrivati in auto per portare un animale malato.

L’intervento

“Non è possibile lasciare le auto in sosta in un’area pedonale – dice Gervasoni – Sicuramente però è giusto tutelare la possibilità di arrivare alla clinica in macchina per scaricare oppure per riprendere un animale. Ragioneremo per trovare il modo di mettere anche un’indicazione chiara in questo senso”.

La clinica

La clinica aveva avuto rassicurazioni dal Comune proprio sulla possibilità di continuare a garantire il carico e scarico degli animali, soprattutto in condizioni di urgenza. Possibilità messa nero su bianco dall’ordinanza di Palazzo Cernezzi dello scorso dicembre. Ai titolari della struttura era stato inoltre suggerito di realizzare un cartello da far esporre sulle auto dei clienti.

“Avevamo avuto rassicurazioni – ha spiegato Luca Foietta, responsabile amministrativo della clinica veterinaria – eppure è capitato che una cliente che si è fermata davanti alla struttura per scaricare il suo cane e uscire si è ritrovata la multa sul parabrezza”. “Pur restando una struttura privata, aperta 24 ore su 24 tutto l’anno, il pronto soccorso assolve funzioni sociali e di gestione delle emergenze, fondamentali”, ha concluso Foietta auspicando una soluzione dal Comune.