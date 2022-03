Preghiera alla Madonna per la pace in Ucraina. Oggi, nella giornata della festa della annunciazione del Signore, il vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni ha consacrato a Maria Russia e Ucraina. Un’invocazione che è risuonata in tutte le chiese del mondo, come indicato da papa Francesco.

“Maria prega con noi e supplica Dio per il dono della pace”, le parole pronunciate dal vescovo di Como. “Pace nei cuori di ciascuno, pace nelle famiglie, pace nelle comunità cristiane, pace nelle nostre relazioni interpersonali, pace tra le nazioni”.

La consacrazione a Maria

“Due nazioni cristiane la Russia e l’Ucraina, sono lacerate dalla guerra. Triste esperienza del peccato, che soggioga l’uomo e lo rende impietoso e crudele, violento e senza pietà – prosegue il testo dell’invocazione – Pace per il martoriato popolo ucraino, che affronta con coraggio questa difficile situazione, pagando un prezzo altissimo. Pace per il popolo russo, per quanti stanno coraggiosamente protestando contro l’invasione dell’Ucraina. Pace in nome di quelle radici sante che hanno fecondato nei secoli quelle terre, con il contributo del sangue di innumerevoli martiri, misto alla preghiera di santi monaci”.

L’invocazione nelle chiese

“Maria esercita la sua maternità nei nostri confronti innanzitutto soffrendo con noi e per noi in questa ora di prova, di sofferenze e di guerra – ha sottolineato monsignor Cantoni – Il prendersi cura di noi consiste innanzitutto in una vicinanza premurosa. Oggi tutti abbiamo bisogno di avvertire questa vicinanza. Ci è di grande conforto! Maria continua ad intercedere per noi, esattamente come una madre, che pur non giustificando i propri figli per i loro errori, le loro esitazioni, le loro debolezze, cerca tuttavia di porvi rimedio. Per questo oggi riuniti e compatti, in una sola voce, innalziamo a Maria in ogni Chiesa locale del mondo intero, la nostra supplica”.