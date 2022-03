Due feriti in un incidente stradale avvenuto attorno alle 14 a Como, in via Varesina, all’incrocio con via Giustizia e Libertà. Due auto si sono scontrate, per cause ancora in fase di accertamento. Una delle vetture dopo l’impatto si è ribaltata. Feriti un 19enne e un uomo di 57 anni, trasportati all’ospedale Sant’Anna. Fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni.

In via Varesina sono intervenute due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco che hanno ripristinato la sede stradale. Accertamenti della polizia locale per chiarire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi.