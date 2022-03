Primo sabato di primavera. C’è il sole, fa caldo e a Como le vie del centro e il lungolago sono affollati. Tanti hanno infatti deciso di uscire a fare una passeggiata e di stare all’area aperta. I visitatori, dall’Italia e dall’estero sono tornati. La brezza primaverile ha invogliato molti a uscire di casa. Magari per visitare una mostra, (come “Astratte” aperta sabato scorso a Villa Olmo). Magari per una gita in barca o perché no, per un po’ di tintarella in vista dell’estate.



Centro e lungolago affollati- “Bella atmosfera” dicono in molti. “Con queste temperature la città è bellissima”. Ma nonostante il rinnovato entusiasmo vista anche la bella stagione, il ricordo dei mesi più difficili della crisi pandemica freddano gli umori. Il Covid crea ancora preoccupazione. Il 31 marzo scadrà lo stato d’emergenza e alcune misure si allenteranno ulteriormente, ma tra le persone, c’è chi-data la calca- opta per la prudenza. E per questo, indossa la mascherina.