Cantù vince nella trasferta di Piacenza dopo quattro tempi supplementari. Una battaglia infinita. L’incredibile e forse irripetibile gara contro la Bakery ha visto la vittoria della compagine di coach Marco Sodini con il punteggio di 128-136. Un match che non è nato sotto buoni auspici per la formazione di coach Marco Sodini, con la squadra che per tutta la settimana si è allenata male al centro Toto Caimi a causa di uno stato di influenza che ha colpito buona parte dei cestisti brianzoli.

Bakery sempre avanti, ma raggiunta negli ultimi istanti dei tempi regolamentari (82-82). Poi la situazione si è ribaltata nel primo supplementare, con l’Acqua S.Bernardo ripresa a 2” dalla fine (93-93). Nel secondo overtime l’inerzia dell’incontro è tornata favorevole agli emiliani, che hanno sfruttato l’inevitabile stanchezza degli ospiti. Cantù, non va dimenticato mercoledì aveva infatti disputato il recupero con l’Uss Assigeco, sempre di Piacenza. I brianzoli hanno messo cuore e carattere si sono portati di nuovo avanti. Hanno lottato fieramente e sono stati ripresi a fil di sirena (103-103) quando la sfida sembrava nelle loro mani.

Si è andati così al terzo tempo supplementare, ancora una volta all’insegna dell’equilibrio (114-114) con il canturino Trevon Allen che ha sbagliato l’ultima conclusione, smorzando l’urlo di gioia dei tifosi giunti in Emilia dalla Brianza. Ulteriori 5′, dunque, con le ultime energie residue per due contendenti. Cantù che con maggiore lucidità è riuscita a conquistare un successo che, per come è arrivato, entra a tutti gli effetti nella storia della gare più appassionanti della Pallacanestro Cantù: 128-136 il finale.

Prossimo impegno per l’Acqua S.Bernardo, mercoledì alle 20.30 al PalaDesio per il recupero contro la Novi Jb Casale Monferrato.