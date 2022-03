Un’ora di sonno in meno, ma qualche risparmio in più. Torna l’ora legale e gli orologi sono stati spostati in avanti. Il nuovo orario resterà in vigore fino al mese di ottobre. Sette mesi dopo, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre, si dovrà nuovamente mettere mano agli orologi, questa volta per spostare le lancette indietro di un’ora.

E’ scattata l’ora legale – I benefici

Secondo una stima diffusa a livello nazionale in 7 mesi di ora legale l’Italia risparmierà oltre 190milioni di euro e con un minor consumo di energia elettrica ridurrà l’impatto ambientale. Doppio vantaggio dunque ambientale ed economico. Peraltro in un momento in cui le spese per i consumi sono aumentate.