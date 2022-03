La spiaggetta del Lago di Como è un punto da cui ammirare le bellezze del territorio, scattare foto, leggere e magari giocare in riva al lago. Ma è anche il simbolo di un problema. Segna – 31,7 cm sotto lo zero idrometrico il monitoraggio di Enti regolatori dei grandi laghi. Ed è l’altezza del Lago di Como. Manca acqua, e si vede. In tutta la Lombardia fiumi e bacini sono in secca. A Como non piove da mesi e nella zona antistante il Tempio Voltiano è emersa la spiaggia (che si allunga per diversi metri) e che da settimane è rimasta scoperta dall’acqua.

Con il livello del Lago di Como così basso è a rischio la tenuta di darsene e muretti. Ma scarseggia l’acqua anche per le coltivazioni e le riserve idriche. Per la siccità, alle problematiche si quella del rischio incendi, specialmente nella zona dell’Altolago. La situazione è dunque tutt’oggi critica ma potrebbe cambiare tra qualche giorno. A metà settimana sono infatti previste precipitazioni (anche intense) in tutto il nord Italia. Un fenomeno atteso sì ma che preoccupa, perché, ricordando il disastro estivo, la pioggia intensa e concentrata in un lasso di tempo molto breve, potrebbe causare ingenti danni.

