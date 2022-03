Premio Internazionale Città di Como- “L’Italia oggi, tra il Covid e la guerra”. Questo, il tema della conferenza che verrà tenuta dal sociologo Renato Mannheimer. Nell’ambito degli incontri organizzati dal Premio Internazionale Città di Como venerdì 8 aprile 2022 alle 18:30, Mannheimer nell’auditorium di Espansione TV, in via Sant’Abbondio 4 commenterà gli scenari legati alle conseguenze sociali della pandemia Covid. Ma non solo. Al centro della discussione, anche le ricadute della guerra sul futuro socio economico dell’Italia, le implicazioni mediche e sanitarie e quelle sociali. La conferenza darà modo anche di spaziare tra gli argomenti, dal processo italiano di digitalizzazione al calo delle nascite, dalla crescita economica alla speranza nel futuro.

Il professor Renato Mannheimer lavora da più di trent’anni nel campo delle ricerche e sondaggi di opinione. Ha fondato l’Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione (ISPO Ricerche) ed è attualmente membro dell’Advisory Board di Eumetra MR. Ha insegnato in vari atenei: alla Bicocca di Milano, all’ Università di Genova, Napoli, Salerno ed è stato visiting professor in altrettante università europee e americane. Mannheimer è stato collaboratore del Corriere della Sera e dei programmi giornalistici RAI. Oggi collabora con Il Giornale, Il Riformista e Rete 4. Fa parte del comitato scientifico dei Quaderni di Scienza Politica. Ha inoltre realizzato la voce “sondaggi” per l’Enciclopedia Treccani.

A moderare la conferenza, il direttore di Espansione Tv, Andrea Bambace. Il professor Mannheimer, sempre venerdì 8 aprile, sarà ospite del talk show di Etv, “Nessun Dorma”, in onda alle 21:20.