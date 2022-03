Prima vittoria da Elite per Valentina Basilico. Dopo essersi tolta tante soddisfazioni a livello giovanile (un titolo italiano su strada e una lunga serie di medaglie iridate ed europee in pista), la giovane ciclista di Cabiate ha festeggiato il suo primo successo dopo essere passata nella categoria Elite femminile con la maglia della squadra BePink. L’affermazione è arrivata ieri nel Gran Premio Valli del Ticino, disputato a Galliate, in provincia di Novara. Un circuito di nove giri che prevedeva anche una serie di difficili tratti in sterrato.

La gara si è decisa in volata, anche se non sono mancati tentativi di fuga, compreso quello di Cristina Tonetti, figlia di Gianluca (presente alla gara), il corridore comasco che corse tra i “Pro” all’inizio degli anni ’90. Ma alla fine l’arrivo del gruppo è stato a ranghi compatti, con lo spunto di Valentina, che ha superato Anastasia Carbonari (Valcar) e Francesca Baroni (Vaiano). Al via anche altre comasche: Alice Gasparini (Isolmant-Premac-Vittoria) dopo una corsa sempre nel gruppo di testa ha chiuso al 34° posto. Greta Marturano (Top Girls-Fassa Bortolo), non al meglio della condizione, si è ritirata.

Nella classifica riservata alle Juniores, che ha registrato il successo di Serena Brillante Romeo, quarto posto per Elisa Valtulini, esponente del Canturino femminile, squadra che ha fatto il suo esordio nella categoria donne proprio in questa stagione agonistica.

Valentina Basilico prima del via della gara andata in scena a Galliate

La squadra Juniores del Canturino prima della partenza

Cristina e Gianluca Tonetti, solzaghese, Professionista all’inizio degli anni ’90

Al centro, la comasca Alice Gasparini al via della corsa