Nuovo scossone politico a Como. Questa sera Anna Veronelli, presidente del consiglio comunale e storica esponente di Forza Italia, durante le comunicazioni preliminari (con l’aula ancora riunita online) ha annunciato di lasciare il partito di Silvio Berlusconi e di passare al gruppo misto.



“Dall’inizio del mandato ho cercato di svolgere il mio ruolo al meglio delle mie capacità come garante imparziale del buon funzionamento dei lavori in aula e del rispetto pieno delle prerogative di tutti gli amministratori”. Così ha esordito Veronelli.

“purtroppo da molto tempo non mi riconosco in una maggioranza che di fatto non c’è, si divide come stasera, si spacca. Persino gli assessori si attaccano tra loro a mezzo stampa. E non mi riconosco più in un partito che non sa più proporre soluzioni. Da troppo tempo non avanza proposte, ma rimane desolatamente comparsa inerme in una coalizione conflittuale”. Ha aggiunto senza troppi giri di parole.

Quindi Veronelli ha annunciato il passaggio al gruppo misto.