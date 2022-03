Comocrea Textile Design Show, si è chiusa la due giorni dedicata al disegno tessile per abbigliamento. La 68esima edizione in programma ieri e oggi a Villa Erba di Cernobbio ha visto aumentare gli espositori, in tutto 30 quelli arrivati in riva al lago, più della metà stranieri (la maggior parte inglesi). In crescita anche i visitatori, in particolare italiani.



Il periodo certamente non è semplice, per la pandemia e per il conflitto tra Russia e Ucraina. “Noi abbiamo proposto la collezione per l’inverno 2023 – spiega il presidente di Comocrea, Stuart Sartori – e per molte aziende fare previsioni a lungo termine in questo momento è complicato ma la voglia di ripartire c’è”. “Siamo comunque contenti nonostante il momento che invita ad essere cauti e non impone grandi investimenti”.