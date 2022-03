Un accumulo di rami, tronchi, foglie e rifiuti. Così si presentano le darsene davanti alla sede dell’amministrazione provinciale di Como. Come documentato da un telespettatore che ha inoltrato la segnalazione alla redazione sottolineando lo stato di abbandono e trascuratezza.

Alla segnalazione risponde Marco Testa, comandante della polizia provinciale. “Non è una bella immagine e posso capire che chi passeggia possa cogliere un senso di abbandono – dice – ma innanzitutto voglio sottolineare che il materiale non è pericoloso, né di intralcio visto che le darsene sono in disuso”.

“Si tratta di materiale naturale che in parte risale ancora all’alluvione della scorsa estate e che si è fermato in un punto non raggiungibile via lago. La pulizia è fatta manualmente dai pescatori dell’associazione Como Alpha e procede. Procede a rilento perché bisogna attendere che i rami asciughino così da essere più leggeri da trasportare a mano e ci sarà un ulteriore intervento più consistente a breve”.



“Raccolta con la chiatta a suo tempo la maggior parte dei detriti – prosegue Testa – ora lo smaltimento prosegue in questi termini per lo più nel fine settimana e con mezzi non professionali. Non c’è stata urgenza perché non causa problemi. Inoltre si è creato un ambiente idoneo a tutela di alcune specie di pesci come avannotti e novellame che trovano riparo dagli uccelli predatori. Si vede spesso anche una garzetta, un esemplare molto raro” conclude il comandante.

Inoltre è previsto un piano di manutenzione delle darsene che sta per partire.

Progressivamente dunque il materiale verrà rimosso. Certo è che chi passeggia in zona coglie una condizione di trascuratezza.