In camera, nella sua abitazione a Ronago, aveva una mini serra di marijuana e un panetto di hashish. Scoperto dalla polizia, un 18enne comasco è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti delle volanti della questura di Como, durante i servizi di controllo nella tarda serata di ieri hanno fermato due giovani che camminavano nella zona tra via Dante e via Ferrari a Como, un 17enne svizzero e un 18enne comasco. Quest’ultimo è apparso nervoso e agitato.

Gli agenti hanno accertato che aveva in tasca un involucro con 9 grammi di marijuana e 350 euro in contanti. Hanno deciso di proseguire con la perquisizione anche a casa del ragazzo. In camera hanno scoperto una mini serra con due piantine di marijuana. Nascosto in un armadio hanno trovato invece un panetto da 87 grammi di hashish è un bilancino di precisione. La droga e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati e il giovane denunciato a piede libero.