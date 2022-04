Tassa di occupazione e tavolini all’aperto. Riduzione del 30% della tassa di occupazione e possibilità di occupare stalli blu e gialli per i tavolini all’aperto fino al 30 giugno. Via libera dalla giunta comunale alle misure di sostegno al tessuto economico della città.

Tassa di occupazione e tavolini all’aperto

“Queste misure sono state pensate fino alla fine di giugno per accompagnare l’economia locale verso una fase di progressiva ripresa, in seguito al lungo periodo di sofferenza a causa della pandemia e tenendo conto che proprio oggi termina lo stato di emergenza – ha spiegato l’assessore al Commercio e alle attività produttive Marco Butti – La decisione è stata assunta anche alla luce delle richieste avanzate”.

Come previsto dalla normativa statale, da oggi l’occupazione del suolo pubblico tornerà a titolo oneroso. Su richiesta degli interessati, saranno confermate fino al 30 giugno anche le concessioni rilasciate alle attività di ristorazione in via eccezionale e temporanea per occupare con tavolini e sedie gli stalli di sosta a pagamento. Anche in questo caso l’occupazione sarà a pagamento a partire da oggi.

La conferma delle concessioni può essere richiesta entro il 15 aprile sul portale www.impresainungiorno.it.

Approvata – come detto – anche la riduzione del 30% del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale, rispettivamente per le occupazioni che non costituiscono ampliamento dovuto alla normativa emergenziale e per le occupazioni dei posteggi del commercio su suolo pubblico (mercato mercerie, mercato annonario, mercato albate) fino al 30 giugno