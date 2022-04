Como Nuoto, uno stop e una vittoria. Risultati opposti per le formazioni di serie A di pallanuoto della società cittadina.

Lo stop è giunto per la formazione femminile (serie A1), che in Liguria a Bogliasco ha perso con il punteggio di 9-8. Una gara equilibrata con le lariane che negli istanti finali hanno sfiorato il pareggio. Per le lariane la regular season è terminata. La formazione di coach Stefano “Tete” Pozzi ha chiuso al terzultimo posto.

Bene la compagine maschile (A2), che in casa ha superato per 5-4 il Lavagna 90. In classifica i biancoazzurri sono all’ottavo posto con 14 punti e sabato prossimo sono attesi in Liguria dalla gara con la Sportiva Sturla.