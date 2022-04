Dal Lario alle Fiandre nel ricordo di Magni. Oggi la pedalata promossa dalla Nuvi, Nuova unione velocipedistica italiana. Al via anche un comasco, Natale Bolgè, di Magreglio. Parlare di “pedalata” appare però riduttivo. Si tratta di una vera e propria maratona ciclistica sui percorsi del Belgio che esaltarono Fiorenzo Magni, l’unico corridore capace di vincere per tre edizioni di fila il Giro delle Fiandre, nel 1949, 1950 e 1951.

A settant’anni da quei successi, la Nuvi ha dunque voluto celebrare quei primi posti con un giro di ben 287 chilometri sui tracciati che esaltarono Magni. Dopo attente ricerche storiche, è stato ricostruito il tracciato originale del 1951, con qualche divagazione su strade utilizzate nel 1949 e nel 1950. Partenza e arrivo da Gand.

L’evento si doveva svolgere ieri, ma le condizioni del tempo, con neve e freddo, hanno portato ad un rinvio alla giornata di oggi. Non è da escludere qualche variazione rispetto al percorso programmato, visto che anche in queste ore il meteo non è certo favorevole sui percorsi delle Fiandre.

I ciclisti utilizzano biciclette rigorosamente d’epoca. Bolgè ne ha una messa a disposizione dal Museo del Ghisallo. E non a caso il presidente della Fondazione Museo Antonio Molteni è al seguito della comitiva tricolore in Belgio, sia per seguire Bolgè e gli altri atleti, sia per sancire il gemellaggio con il Museo Centrum Ronde Van Vlandereen, che ha dedicato una vetrina ai cimeli di Fiorenzo Magni, portati dal Ghisallo.

La gara dei Professionisti

Il tutto in attesa della seconda “classica-monumento” del 2022 che andrà in scena domani, con partenza da Anversa e arrivo a Oudenaarde dopo 273 chilometri e 18 muri in pavè. Un evento che potrebbe essere pesantemente condizionato proprio dalle condizioni meteo che nelle ultime ore non hanno aiutato la pedalata della Nuvi. L’ultimo vincitore italiano è stato Alberto Bettiol, nel 2019. Proprio Bettiol alla fine di quell’anno salì al Ghisallo per un evento promozionale del suo sponsor e donò la maglia al Museo del Ciclismo.

Il Giro delle Fiandre arriva dopo la Milano-Sanremo, che ha visto il successo dello sloveno Matej Mohoric. Seguiranno la Parigi-Roubaix (il 17 aprile), Liegi-Bastogne-Liegi (24 aprile) e Giro di Lombardia (8 ottobre).

Tributo a Magni sulle strade delle Fiandre

La punzonatura della pedalata celebrativa

Il comasco Natale Bolgè

La vetrina allestita al Museo del Giro delle Fiandre con i cimeli di Fiorenzo Magni portati dal Ghisallo