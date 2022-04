Una partita speciale per la Reale Mutua Feneri Chieri ’76 e Asia Bonelli. la formazione piemontese di serie A1 di pallavolo femminile in cui milita la comasca 22enne. La gara che si gioca oggi alle 20.30 contro l’Igor Novara va a chiudere la regular season del quarto campionato in A1 di Chieri. Una sfida che in ottica play-off mette ancora in palio punti pesanti per entrambe le squadre.

In base alle più recenti disposizioni sanitarie la capienza dei palazzetti torna al 100%, e dunque per la prima volta dopo oltre due anni il PalaFenera potrà riempirsi di tutti i suoi 1500 spettatori. La sfida verrà trasmessa in diretta da Rai Sport.

Chieri e Novara si ritrovano a poco più di una settimana dal loro primo confronto stagionale, andato in scena il 23 marzo al PalaIgor e vinto 3-2 dalle padrone di casa. Nel duello a distanza con Conegliano, la squadra ospite è in cerca di un successo per sperare di chiudere la stagione regolare al primo posto. Il match, però, ha grande rilevanza anche per Chieri che, in lizza con Firenze, ha bisogno di almeno un punto per essere matematicamente. Nel primo turno dei play-off la sesta in classifica affronterà poi Monza, mentre la settima se la vedrà chi, fra Conegliano e Novara, chiuderà in seconda posizione.

Asia Bonelli, classe 2000, di Albiolo, ha esordito nella stagione 2020-2021 in A1 con la maglia di Busto Arsizio. Anche lo scorso anno con la sua squadra aveva conquistato i playoff. Quest’anno con Chieri un gratificante bis per l’atleta lanciata ad alti livelli dalla Polisportiva Intercomunale.