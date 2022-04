Aggressione e rissa, doppio intervento nella notte, a meno di mezzora di distanza, per i carabinieri.

La prima chiamata verso le 3.45 a Bizzarone, sul posto i militari di Como. In via Milano un ragazzo di 22 anni, coinvolto in una lite è stato soccorso dal 118. Le condizioni del giovane non avrebbero richiesto il trasferimento in ospedale.

Poco dopo, alle 4.04, a Cantù l’intervento dei carabinieri della città per un’aggressione. Coinvolta una donna di 42 anni. Anche in questo caso oltre ai militari è intervenuto il 118. La 42enne è stata trasferita in ambulanza al vicino ospedale cittadino per accertamenti. Le condizioni della donna non sarebbero comunque preoccupanti.

Aggressione, rissa e incidenti stradali

Da segnalare nella serata di ieri, sabato 2 aprile, un altro intervento dei carabinieri di Cantù a Lurago d’Erba, dove, poco prima delle 21.00, si è verificato un incidente stradale. Un ciclista di 34 anni è stato investito e sarebbe rimasto ferito. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Erba, le sue condizioni sarebbero gravi.

Poco prima delle 2 di notte, nella galleria Lomazzo della Pedemontana in direzione di Varese, un automobilista di 42 anni sarebbe finito contro un ostacolo.

Sul posto, oltre ai soccorsi, anche la polstrada e i vigili del fuoco di Como. Il 42enne è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.