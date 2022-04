Derby Como-Monza allo stadio Sinigaglia. Davanti a 4.904 spettatori l’appassionante sfida tra lariani e brianzoli. E’ in corso il secondo tempo. Gli azzurri sono in vantaggio con il punteggio di 2-0. La prima rete è stata segnata al 55′ dal bomber Alberto Cerri di testa su un preciso cross di Nicholas Ioannou. Raddoppio di Nino La Gumina in diagonale all’80’ su assist di Tommaso Arrigoni. Stadio gremito come non si vedeva da anni. In tribuna c’è Adriano Galliani. Il patron Silvio Berlusconi, invece, non è arrivato.