L’Europa alle prese con il contagio Covid e il conflitto. Confindustria Como ha organizzato per martedì 5 aprile 2022 dalle 17.30 alle 18.30 il webinar dal titolo “L’Europa tra pandemia e guerra: come ne usciremo?”. L’appuntamento online avrà come relatore Giorgio Arfaras, Economista del Centro di Ricerca e studi Luigi Einaudi di Torino. Introdurrà i lavori Serena Costantini, Consigliere incaricato Area Internazionalizzazione, sviluppo mercati di Confindustria Como. La pandemia da Covid-19 ha provocato effetti profondi sulle aziende, sulla finanza, nelle abitudini e nei consumi.

Ora l’invasione della Russia in Ucraina sta repentinamente stravolgendo il quadro geopolitico internazionale. I prezzi dell’energia e delle materie prime hanno raggiunto quotazioni mai toccate. Le catene globali del valore e delle forniture sono soggette a continui cambiamenti. In tutto questo l’Europa e in particolare l’Italia sono al centro di questa tempesta perfetta! Quale sarà l’impatto della guerra in Ucraina sulla nostra economia? Quali saranno le conseguenze sulle economie mondiali? Stati Uniti, Cina e Russia? Sono alcuni degli interrogativi che saranno affrontati.

Il webinar “L’Europa tra pandemia e guerra: come ne usciremo?”, che sarà aperto a tutti, si terrà su piattaforma Zoom. Gli interessati possono iscriversi attraverso il sito www.confindustriacomo.it cliccando sull’evento presente in agenda e seguendo le istruzioni.

