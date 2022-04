In Lombardia tasso di positività in calo nelle ultime 24ore. Con 52.432 tamponi effettuati è di 6.371 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in regione nelle ultime 24 ore.

Il tasso di positività è in diminuzione al 12,1%, ieri era al 13,1%.

Tasso di positività in calo ma ricoveri in aumento

Il numero dei ricoverati nelle terapie intensive è in lieve aumento (+4, 44 in totale), così come negli altri reparti per la cura del Covid (+3, 1081 in totale). Il numero dei decessi è di 35 per un totale di 19.315 dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 2.153 nuovi casi, a Bergamo 394 , a Brescia 754, a Como 387, a Cremona 226, a Lecco 267, a Lodi 101, a Mantova 349, a Monza e Brianza 581, a Pavia 315, a Sondrio 88 e a Varese 532.

Fontana: prosegue percorso verso normalità

“Con la fine dello stato di emergenza per il Covid continua il graduale percorso di ritorno verso la normalità”. Lo ha detto lo scorso 31 marzo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, al termine dello stato d’emergenza Covid. “Finalmente – ha sottolineato – tramonta il sistema dei colori. Il Green Pass inoltre non sarà più necessario all’aperto e per l’ingresso in uffici pubblici, negozi, banche, alle poste, dal tabaccaio e sui mezzi pubblici”.

“Termina anche – ha proseguito Fontana – il lavoro del generale Francesco Paolo Figliuolo. Lo ringrazio per essere sempre stato disponibile e collaborativo, mantenendo peraltro tutti gli impegni. Ha supportato con impegno le Regioni e ha anche realizzato una campagna vaccinale efficiente ed efficace”.

