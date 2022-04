Piano del traffico di Como, via libera dalla giunta comasca all’aggiornamento del testo. Ora si attende il passaggio del documento in consiglio comunale che dovrebbe arrivare entro la fine del mandato dell’amministrazione Landriscina.

Il piano del traffico – atteso da 20 anni – pone le basi per la città del futuro. Tra i tanti temi affrontati dal documento c’è l’annosa questione del girone a senso unico che però non viene toccato e resta come è.

Gli obiettivi

Gli obiettivi del piano: ridurre il traffico urbano grazie a nuove infrastrutture, al potenziamento dei mezzi pubblici e a parcheggi di interscambio.

Sul fronte della sosta si andrà verso una uniformazione dei costi con quattro zone tariffarie a partire dal centro fino alle periferie. Per quanto riguarda la viabilità sono previsti interventi di breve e di medio lungo termine.

Gli interventi di riqualificazione interessano aree, strade e piazze di particolare valore urbanistico. E’ il caso di piazza Perretta e via Albertolli, aree – ad oggi – dedicate quasi esclusivamente alla sosta. Il nuovo piano prevede il trasferimento della sosta riservata ai residenti fuori dal centro storico così da rendere pedonali sia la piazza che la via. Infine interventi anche lungo l’asse Lungo Lario Trieste – viale Geno, con il trasferimento di alcune linee del Trasporto Pubblico Locale.

Il Piano comprende anche la realizzazione delle piste ciclabili inserite nella “Dorsale urbana dei Pellegrini”. Imminente l’inizio dei lavori del Lotto 1 da piazzale Somaini (Hangar) a piazzale San Rocchetto.

Nuove linee bus

Vengono create due nuove linee di autobus una verso Senna Comasco e una verso l’ospedale e Montano Lucino.

“Con il prossimo passaggio in consiglio comunale che avverrà entro la fine del mandato”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Pierangelo Gervasoni. “Abbiamo anche valutato con attenzione le problematiche causate dall’attraversamento della rete ferroviaria e dai nuovi tempi di chiusura dei passaggi a livello. Con Regione Lombardia è stato progettato un sottopasso ciclopedonale in prossimità della stazione Como Borghi. E’ stata chiesta ora la realizzazione per un ulteriore sottopasso pedonale che colleghi piazza Verdi a piazza del Popolo. Infine è in corso un’ulteriore interlocuzione per migliorare la situazione dei tempi di attesa alle barriere”.