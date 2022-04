La riapertura della Statale Regina a Colonno domani, in concomitanza con la ripartenza della stagione turistica, pone obiettivi di breve e lungo termine. Obiettivi affrontati oggi durante il Tavolo per la competitività e lo sviluppo della provincia di Como al quale hanno preso parte tutti gli attori del territorio, enti, associazioni di categoria, sindacati e istituti bancari.

La ripartenza della stagione turistica

Nell’immediato bisogna pensare alla stagione che sta per iniziare. Sono pronte a ripartire le misure per limitare gli ingorghi dovuti al traffico pesante nelle strettoie. “Di fatto si ripropongono le disposizioni in vigore in epoca prima della pandemia – ha spiegato Gloria Bianchi, coordinatrice del tavolo – con movieri nelle ore di punta, osservatori del traffico e fasce orarie per mezzi pesanti”.

“Si tratta di un sistema che già nel 2019 era stato affinato e che arrivava dall’esperienza degli anni precedenti” aggiunge. Si partirà a breve viste le imminenti festività di Pasqua e i successivi ponti.

Il cantiere per la variante della Tremezzina

A lungo termine, invece, si guarda ai prossimi step del cantiere per la variante della Tremezzina. Si manterrà lo schema già utilizzato dal tavolo di coordinamento con l’obiettivo di programmare misure utili ad attutire l’impatto sulla popolazione e sulle attività. “La sperimentazione del servizio di navigazione in questi mesi ha dato una valida risposta ai cittadini e ci lascia un’eredità preziosa – precisa Bianchi – ha dimostrato sul campo come la navigazione costituisca, anche in condizioni normali, una valida alternativa al trasporto su strada”.

Le opportunità del Pnrr

Non solo viabilità e infrastrutture, al centro del tavolo per la competitività anche il Pnrr. Ricapitolati gli strumenti messi in campo sul territorio per intercettare le possibilità del piano, con gli sportelli già attivati per sostenere enti locali e imprese nel portare avanti le progettualità. “E’ un’occasione irripetibile, penso ai piccoli comuni che hanno bisogno di aiuto per non perdere questa opportunità” dice ancora la coordinatrice del tavolo.

Bando Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo

Infine durante la riunione si è parlato anche degli interventi emblematici maggiori di Fondazione Cariplo, quindi sui progetti che hanno ottenuto i contributi. “Stanno procedendo – conclude Bianchi – e siamo già proiettati al bando 2023 e alle proposte che il territorio vorrà candidature”.