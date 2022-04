Furto in un’edicola di via Milano, denunciato un 73enne comasco residente in centro città. Sabato scorso, nel tardo pomeriggio, il titolare del locale si è allontanato qualche istante dal banco per le operazioni in vista della chiusura. Quando è rientrato si è accorto che era sparito il borsello contenente denaro, telefono e documenti.

L’edicolante ha chiamato il 112 e in via Milano sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Como per gli accertamenti. La telecamera di sorveglianza di un negozio vicino aveva ripreso il presunto ladro che si avvicinava all’edicola per allontanarsi pochi istanti dopo con un borsello tra le mani.

Il video è stato visto anche da alcuni clienti dell’edicola. Ieri mattina, una donna residente nella zona ha riconosciuto il presunto ladro. Il sospettato era a piedi nella zona dell’edicola e indossava anche gli stessi abiti. La donna ha dunque chiamato la polizia.

Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato il sospettato. L’uomo, un 73enne comasco, alla vista dei poliziotti ha subito confessato il furto e ha anche precisato di aver riportato i documenti all’edicolante, lasciandoli vicino alla saracinesca del negozio. Notizia confermata dallo stesso titolare dell’attività.

Il 73enne ha provato a giustificarsi dicendo di essersi trovato in difficoltà con il pagamento delle bollette per i rincari dell’energia. E’ stato denunciato a piede libero per furto aggravato.