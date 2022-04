Variante della Tremezzina, oggi si conclude la fase uno. La riapertura della Statale Regina a Colonno è in programma nel pomeriggio.



“Con oggi si conclude la ‘fase uno’ dei lavori di realizzazione della variante della Tremezzina, un’opera viabilistica fondamentale per il nostro territorio, attesa da anni e oggi finalmente in fase di esecuzione” dichiara Chiara Braga, deputata comasca e Responsabile Infrastrutture nella Segreteria del Partito Democratico.

Braga (Pd) a cittadini e lavoratori: “A loro va la mia gratitudine”



“Un primo traguardo raggiunto – commenta Braga – che vedrà oggi la riapertura al traffico in entrambi i sensi di marcia della statale Regina, dopo un periodo di chiusura durato quattro mesi. Mesi tutt’altro che semplici, soprattutto per i residenti, i lavoratori e titolari di imprese del centro e dell’alto Lago di Como, costretti a subire i disagi più importanti causati dal blocco della Regina. A loro va la mia gratitudine per la pazienza dimostrata e il senso di responsabilità con cui si è affrontata questa situazione”.



La deputata dem ha sottolineato il lavoro svolto da tutti gli enti e le associazioni con il coordinamento della Prefettura. “Si è operato per offrire, in questa prima fase, soluzioni alternative e per contenere il più possibile i disagi provocati dal cantiere sulla quotidianità di cittadini, imprese e lavoratori”. E poi aggiunge: “Credo che si debba imparare anche da qualche inciampo che c’è stato. Che ha portato a decisioni inevitabili ma non sempre condivise nei tempi giusti con il territorio. Per questo confido che Anas rafforzi sempre di più il confronto con le istituzioni locali, per gestire al meglio i passaggi futuri.”



“Ci aspettano ancora lunghi mesi di lavori. Sono fiduciosa che il completamento della variante della Tremezzina possa procedere con speditezza, così come questo territorio merita.”