Appostamenti a casa e al lavoro, minacce, danneggiamenti e un’aggressione verbale e fisica. I carabinieri della tenenza di Mariano Comense hanno arrestato un 51enne rumeno accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna, una donna di 38 anni residente a Cabiate.

La coppia abitava a Meda, in provincia di Monza Brianza. Un anno fa i due si sono separati e la donna si è trasferita a Cabiate. L’ex compagno ha da subito iniziato a perseguitare la ex. Continui appostamenti vicino alla nuova abitazione e al lavoro, minacce, anche telefoniche e a mezzo social e danneggiamenti. In uno stato di ansia e paura, la donna è arrivata a cambiare le sue abitudini di vita e si è rivolta ai carabinieri.

Le indagini dei militari dell’Arma, coordinate dalla procura di Como, hanno accertato gli episodi di stalking e sono sfociati, nell’ottobre scorso, in una prima misura cautelare per il 51enne, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. Nonostante questo, il 21 marzo scorso l’uomo avrebbe raggiunto la donna a Milano, dove la 38enne stava lavorando. L’avrebbe seguita, insultata e poi picchiata. Dopo questo episodio, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Como ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nelle scorse ore dai carabinieri.