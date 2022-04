Sulla scia dell’entusiasmo per la vittoria casalinga contro il Monza di domenica scorsa, il Como è chiamato ad affrontare domani un turno infrasettimanale in trasferta contro il Parma. Formazioni in campo alle 14.

I lariani arrivano all’appuntamento carichi dopo il 2-0 interno in un Sinigaglia da tutto esaurito. Ma gli avversari non sono da meno, reduci dal successo in trasferta contro il Cosenza.

Per gli azzurri tra i pali tornerà Stefano Gori. Per il portiere Davide Facchin il match contro il Monza potrebbe essere stato l’ultimo della carriera. Il 34enne giocatore di San Donà di Piave a fine stagione, infatti, potrebbe appendere le scarpe al chiodo per entrare nello staff tecnico azzurro.

Lariani a caccia di punti per avere la certezza della matematica salvezza, che potrebbe arrivare già oggi in caso di mancata vittoria del Cosenza nella trasferta di Ferrara con la Spal.

La situazione

I risultati della 32esima giornata. Alessandria-Spal 2-2, Ascoli-Pordenone 1-0, Cittadella-Ternana 1-2, Cosenza-Parma 1-3, Cremonese-Reggina 1-1, Lecce-Frosinone 1-0, Benevento-Pisa 5-1, Brescia-Lanerossi Vicenza 2-0, Como-Monza 2-0, Crotone-Perugia 1-1

La classifica. Cremonese 60 punti, Lecce 59, Pisa 58, Brescia e Monza 57, Benevento 54, Ascoli 52, Frosinone 51, Perugia 47, Como, Reggina, Ternana e Cittadella 44, Parma 42, Spal 33, Alessandria 26, Cosenza e Lanerossi Vicenza 24, Crotone 20, Pordenone 14

Il prossimo turno. Martedì 5 aprile ore 19; Spal-Cosenza, Pordenone-Frosinone, Ternana-Lecce, Reggina-Benevento, Cremonese-Alessandria. Mercoledì 6 aprile ore 14: Parma-Como. Ore 19: Pisa-Brescia, Monza-Ascoli, Vicenza-Crotone, Cittadella-Perugia

Le gare del Como. Parma-Como (mercoledì 6 aprile ore 14), Como-Cittadella (sabato 9 aprile ore 14), Pisa-Como (lunedì 18 aprile ore 18), Como-Vicenza (lunedì 25 aprile ore 18), Reggina-Como (sabato 30 aprile ore 15), Como-Cremonese (venerdì 6 maggio ore 15)