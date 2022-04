Elezioni Amministrative a Como, esce di scena il sindaco Mario Landriscina e con lui anche la lista civica nota per averlo sostenuto cinque anni fa. La prossima settimana il primo cittadino – che si avvia dunque a concludere il mandato – convocherà una conferenza stampa per sciogliere la riserva.

Manca dunque soltanto l’ufficialità ma è oramai noto come la lista “Insieme per Landriscina” si sia di fatto sciolta e con essa anche la possibilità di una corsa in solitaria dell’attuale primo cittadino di Como.

L’esperienza politica sembra dunque avviarsi alla conclusione, manca solo la conferenza stampa – che come detto – che ufficializzerà la decisione. Intanto continua la ricorsa dei partiti di centrodestra nei confronti dell’assessore alla Sicurezza, Personale e Protezione Civile, Elena Negretti. Figura di spicco della giunta Landriscina e fedelissima del sindaco. Negretti nei cinque anni di mandato è riuscita a raccogliere un ampio consenso da parte dell’opinione pubblica e questo avrebbe attirato le attenzioni dei partiti di centrodestra che sostengono il candidato sindaco Giordano Molteni. Lega e Fratelli d’Italia da giorni infatti premono affinché l’assessore possa entrare nelle loro fila.

Al momento nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Negretti. L’assessore non ha ancora deciso come muoversi, anche se sembrerebbe naturale un passaggio nelle fila della Lega. Il partito di Salvini, al contrario degli alleati, ha sempre sostenuto la ricandidatura a sindaco di Landriscina e per questo per Negretti sarebbe una scelta meno difficile sul piano emotivo.