“L’Italia oggi, tra il Covid e la guerra”. Questo, il tema della conferenza tenuta dal sociologo Renato Mannheimer, nell’ambito degli incontri organizzati dal Premio Internazionale Città di Como.

A Etv incontro con Mannheimer

Mannheimer nell’auditorium di Espansione TV, in via Sant’Abbondio 4 ha commentato gli scenari legati alle conseguenze sociali della pandemia Covid. Ma non solo. Al centro della discussione, anche le ricadute della guerra sul futuro socio economico dell’Italia, le implicazioni mediche e sanitarie e quelle sociali.

Il professor Renato Mannheimer lavora da più di trent’anni nel campo delle ricerche e sondaggi di opinione. Ha fondato l’Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione (Ispo Ricerche) ed è attualmente membro dell’Advisory Board di Eumetra Mr. Ha insegnato in vari atenei: alla Bicocca di Milano, all’ Università di Genova, Napoli, Salerno ed è stato visiting professor in altrettante università europee e americane. Mannheimer è stato collaboratore del “Corriere della Sera” e dei programmi giornalistici Rai. Oggi collabora con “Il Giornale”, “Il Riformista” e Rete 4. Fa parte del comitato scientifico dei Quaderni di Scienza Politica. Ha inoltre realizzato la voce “sondaggi” per l’Enciclopedia Treccani.

A introdurre la serata Giorgio Albonico, ideatore e patron del Premio Internazionale Città di Como. A moderare la conferenza, il direttore di Espansione Tv, Andrea Bambace. Il professor Mannheimer, sempre questa sera, sarà poi ospite del talk show di Etv, “Nessun Dorma”, in onda alle 21.20.