Argento iridato per la nerostellata Carlotta Ferrari. Si è chiuso con una bellissima medaglia d’argento nella prova a squadre il Campionato del Mondo Cadetti e Giovani di Carlotta Ferrari, portacolori della Comense Scherma. La lariana, convocata in Nazionale dal commissario tecnico Stefano Cerioni per la rassegna di Dubai (Emirati Arabi), è stata infatti tra le protagoniste del quartetto azzurro che si è piazzato al secondo posto. Con Ferrari in pedana Giulia Amore, Irene Bertini e Benedetta Pantenetti.

Le azzurre si sono arrese soltanto agli Stati Uniti. L’Italia è stata sconfitta per 45-33 in finale. La squadra tricolore in precedenza aveva battuto nell’ordine la Gran Bretagna per 45-36, la Romania per 45-31, la Spagna per 45-14 e l’Ucraina in semifinale per 45-24. Per le azzurre è una bella rivincita dopo un Europeo sfortunato dal quale si ritirarono in anticipo rifiutandosi di salire in pedana contro la Russia, boicottata per la guerra in Ucraina prima che venisse esclusa dalle competizioni internazionali per scelta della Fie.

“Una giornata fantastica, iniziata molto presto con una serie di incontri contro le squadre che avremmo dovuto incontrare agli Europei”. Sono state le parole della nerostellata Carlotta Ferrari. “La prova è iniziata con molta ansia, non avevamo mai fatto una gara a squadre tutte insieme. Ma la voglia di arrivare alla medaglia ci ha fatto vincere tutti gli assalti”.