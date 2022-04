Salvezza conquistata dalla Libertas Cantù. La gara interna contro Brescia, andata in scena ieri sera a Casnate con Bernate, ha visto il successo degli ospiti per 3-2. I brianzoli hanno comunque conquistato quel punto che serviva per avere la certezza di giocare nel campionato di serie A2 di pallavolo maschile 2022-2023. Una partita equilibrata, un testa a testa appassionante fino all’ultimo set. Ma sul 2-2 è iniziata la festa per i canturini, nel momento in cui è giunta la certezza dell’obiettivo raggiunto. Nel tie-break, poi, coach Matteo Battocchio, allenatore della Libertas, ha deciso di dare spazio ai giocatori che nel corso della stagione hanno avuto meno spazio. I parziali dell’incontro sono stati 29-27, 23-25, 19-25, 25-19, 13-15.

Missione compiuta, dunque, per le due formazioni di volley di serie A della provincia di Como. Qualche settimana fa la neopromossa Albese (A2 donne) oltre ad aver ottenuto la salvezza, si è anche qualificata per i playoff ed è poi uscita al primo turno con il Sassuolo. Medesimo obiettivo, la salvezza, per la Libertas, che ieri sera si è appunto concretizzato.