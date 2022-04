Con la santa messa della Domenica delle Palme e della Passione del Signore, al mattino, e l’esposizione del Crocifisso nel Santuario di viale Varese, al pomeriggio, ha inizio la Settimana Santa. E’ la diocesi di Como a scandire le celebrazioni che accompagneranno i fedeli alla Pasqua, molte delle quali saranno trasmesse in diretta su Etv.

Le indicazioni della Cei

Momenti che – con la fine dello stato di emergenza – si avvicinano a una quasi totale normalità. Dopo due anni, ad esempio, torna la solenne processione per le vie della città nel giorno del Venerdì Santo. Quest’anno è previsto il giro corto. Non è ancora possibile, invece, il bacio al Crocifisso.

Come da indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana si tratta di una ripresa prudente, la mascherina resta obbligatoria (anche all’aperto) ed è opportuno evitare assembramenti in particolare all’ingresso e all’uscita.

Espansione Tv porterà già dalla Domenica delle Palme la messa presieduta dal vescovo monsignor Oscar Cantoni nelle case dei fedeli. Si parte alle 9.55 in diretta. In studio i giornalisti Michela Vitale e Paolo Bustaffa, già direttore della Sir (il servizio d’informazione religiosa della CEI) per alcuni momenti di approfondimento.

Alle 10 la prima parte della celebrazione si svolgerà dalla Basilica di San Fedele: benedizione dei rami di ulivo e di palma, commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme e quindi inizierà la processione verso il Duomo dove è in programma la santa messa pontificale presieduta dal vescovo, monsignor Oscar Cantoni.

Dalle 15 nella basilica dell’Annunciata di viale Varese sarà esposto il Crocifisso, presiede sempre il vescovo. Per tutta la settimana i fedeli potranno sostare per qualche istante ai piedi del Crocifisso per una preghiera. Non sarà però possibile né baciarlo né toccarlo.

Tra gli altri appuntamenti in diretta su Etv la processione del Venerdì Santo e la santa messa di Pasqua dalla Cattedrale. Il vescovo celebrerà li pontificale con la Benedizione papale.