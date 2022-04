Azzurri in campo al Sinigaglia per la sfida contro il Cittadella, gara vinta dagli ospiti per 2-1. Il match era valido per la 34esima giornata di serie B. Si confrontavano due squadre che alla vigilia avevano conquistato matematicamente la salvezza. Si è giocato davanti a 1.999 spettatori con un forte vento, che spesso ha cambiato la traiettoria del pallone, soprattutto nel lanci lunghi.

Le reti tutte nel primo tempo. Ospiti avanti con Enrico Baldini al 13′ e pareggio immediato del Como, con Amato Ciciretti, al 14′, con una bella conclusione ad effetto. Alla “Del Piero”, come si diceva qualche anno fa. Al 35′ nuova realizzazione dei padovani con un potente tiro, ancora di Baldini, imparabile per l’estremo difensore azzurro Stefano Gori. Di fatto quello che poi sarebbe diventato il punteggio definitivo dell’incontro.

Per gli uomini di Giacomo Gattuso nel turno infrasettimanale era arrivata, come detto, la matematica salvezza. Il prossimo campionato sarà dunque il secondo consecutivo in serie B. Non accadeva dall’inizio degli anni ’80. Poi la categoria cadetta per i lariani è sempre stata di transito, sia verso l’alto (nel 2002) sia, soprattutto, verso il basso, con retrocessioni in serie C (1990, 1995, 2004 e 2016).

Nei prossimi turni gli azzurri sono attesi dalla trasferta a Pisa (lunedì 18 aprile ore 18), dalla gara interna con il Lanerossi Vicenza (lunedì 25 aprile ore 18), dall’impegno di Reggio Calabria (sabato 30 aprile ore 15) e dalla conclusiva sfida interna con la Cremonese (venerdì 6 maggio ore 15). Una partita, quest’ultima che, per i grigiorossi, in corsa per la promozione diretta in serie A, potrebbe invece avere grande valenza.