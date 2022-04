Prima fase di A2, Cantù chiude con un successo. La parte iniziale del torneo si è conclusa con i brianzoli che al PalaDesio hanno superato Treviglio con il punteggio di 78-70. L’Acqua S.Bernardo si è così tolta la soddisfazione di battere la squadra bergamasca, che finora in Coppa Italia e in campionato aveva sempre avuto la meglio contro gli uomini di coach Marco Sodini.

In questa fase i brianzoli hanno terminato al secondo posto in classifica, alle spalle di Udine, che nell’ultimo turno ha nettamente superato Orzinuovi (104-47). La A2 ora proseguirà con la cosiddetta “fase a orologio”, che stabilirà il tabellone finale dei playoff, gli spareggi che saranno decisivi per la promozione in serie A.

Nel match contro Treviglio, Cantù è sempre stata avanti, anche se gli ospiti hanno dato fino all’ultimo filo da torcere ai loro avversari. I parziali sono stati 22-18, 26-10, 15-19, 15-23. Nell’Acqua S.Bernardo i migliori marcatori sono stati Trevon Allen (16 punti), Jordan Bayehe (14), Stefan Nikolic (11) e Francesco Stefanelli (10).

La fase a orologio

Seconda fase per la stagione, con quattro sfide incrociate tra le formazioni dei due gironi di serie A2. Le quattro giornate della fase a orologio sono in programma domenica 17 (ai club è concessa la facoltà di anticipare a sabato 16), mercoledì 20, domenica 24 aprile e domenica 1° maggio (ultimo turno, con obbligo di contemporaneità). I punti conquistati saranno sommati a quelli finora ottenuti in classifica.

Il calendario completo deve ancora essere definito dalla Lega Pallacanestro. Le prime due sfide sono state comunque definite. Domenica prossima l’Acqua S.Bernardo sarà ospite dei marchigiani di Fabriano. Poi, mercoledì 20, la sfida interna contro l’Umana Chiusi, compagine delle provincia di Siena.