Danni delle alluvioni e opere di manutenzione urgente. Quasi 40milioni di euro per la Provincia di Como.

Più di 36milioni e mezzo nell’ambito del Pnrr e oltre 3 milioni stanziati da una delibera della giunta lombarda per 7 interventi.

La delibera della Regione



La Giunta di Regione Lombardia ha approvato oggi la delibera che riguarda il programma 2021-2026. Per interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio, nonché opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni.

In questo ambito l’importo complessivo stanziato dalla Regione per l’intero territorio lombardo ammonta a 150milioni. Per la precisione nel Comasco arriveranno 3.205.000 euro.

I fondi nell’ambito del Pnrr

Inoltre arriveranno ulteriori 74 milioni di euro per i territori lombardi colpiti da alluvioni su cui era stato dichiarato lo stato di Emergenza nazionale, fondi richiesti da Regione Lombardia al Governo. Queste risorse, in fase di definizione con il Dipartimento di Protezione civile, attribuite a Regione Lombardia nell’ambito del PNRR e ne seguiranno perciò le regole tecnico-finanziarie di utilizzo dettate dal Dipartimento. Nello specifico alla provincia di Como verranno assegnati 36.557.000 di euro.

Fermi e Turba: “Risorse fondamentali”

“Sono risorse vitali per ricostruire un territorio ferito dalla violenza delle alluvioni della sorsa estate”. Commenta il presidente del Consiglio regionale, il comasco Alessandro Fermi. “Si tratta di un pacchetto di contributi consistente che permetterà di aiutare le amministrazioni locali messe in forte difficoltà dalla furia di un’alluvione tra le più gravi della storia recente del comasco” aggiunge.

“Questa delibera conferma l’attenzione di Regione Lombardia verso una tematica fondamentale per la sicurezza del nostro territorio e la volontà di ridurre gli eventuali rischi di dissesto idrogeologico per le popolazioni residenti” ha dichiarato infine il sottosegretario Fabrizio Turba.

Gli interventi urgenti e i comuni coinvolti

Per quanto riguarda lo stanziamento regionale, i 7 interventi urgenti coinvolgono i territori di:

– ALBESE CON CASSANO (550mila euro per la stabilizzazione di scarpate),

– CAMPIONE D’ITALIA (opere per la messa in sicurezza di versanti e corsi d’acqua , per 500.000 euro).

– La cifra più consistente (800mila euro) è prevista per CASLINO D’ERBA per la manutenzione straordinaria e opere per la messa in sicurezza della frana in cima valle Pianezza.

– CLAINO-LAINO-PONNA-RAMPONIO VERNA, stanziati 500mila euro per interventi di manutenzione straordinaria.

– Altri lavori coinvolgono LASNIGO, PLESIO E VERCANA (stabilizzazione di versanti e la realizzazione opere idrauliche di trattenuta materiale. Per un importo stimato di 90.000,00 euro).