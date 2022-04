Kimi Raikkonen con la famiglia in centro a Como. Vacanza sul lago, con giro in città, per l’ex pilota di Formula 1. Personaggio amato dagli appassionati italiani, che ricordano soprattutto la sia militanza con la Ferrari, suggellata dal titolo mondiale conquistato nel 2007. Kimi Raikkonen, la moglie Minttu e i loro figli Robin e Rianna Angelia Milana sono sul Lario, esattamente a Tremezzo.

Come testimoniato dalle storie pubblicate sulle pagine Instagram di marito e moglie, questa mattina tutta la famiglia si è concessa un giro in centro storico a Como. Le immagini sono all’insegna della normalità con le foto scattate nelle vie più caratteristiche e un filmato dei due bambini in bicicletta a fianco del Duomo. Del resto proprio Raikkonen è noto per essere stato uno dei piloti più lontani dal glamour del mondo della Formula 1. Sono passate alla storia le sue risposte monosillabiche nelle conferenze stampa, e il suo non grande amore (ad utilizzare un eufemismo) per promozione mediatica, luci della ribalta, momenti di visibilità.

“A lui interessava soltanto guidare. Da sempre ha avuto una incredibile sensibilità” ha spesso sottolineato Marco Cappelletti, canturino, che di Raikkonen fu tecnico di pista nel periodo in cui in finlandese correva con la Sauber motorizzata Ferrari. Cappelletti, infatti, lavorava per il Cavallino Rampante e seguiva le vetture delle scuderie che utilizzavano il propulsore di Maranello.

Kimi Raikkonen, la carriera

Detto “Ice Man”, uomo di ghiaccio, Kimi Raikkonen – nato nel 1979 a Espoo, in Finlandia – – ha esordito in Formula 1 nel 2001 e ha lasciato il “Circus” al termine del 2021, dopo aver corso con l’Alfa Romeo. Nella sua carriera ha guidato anche McLaren e Lotus. Oltre al Mondiale del 2007, è giunto secondo nel 2003 e nel 2005. Con 349 gran premi disputati è il driver che finora ha disputato più corse nella storia della F1. Le sue vittorie sono state 21, i podi totali 103.